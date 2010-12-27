Спектакль "Живой товар"

В театре Комиссаржевской пройдет трагикомедия "Живой товар" по Чехову.

В театре имени В.Ф. Комиссаржевской покажут постановку по рассказам А.П. Чехова "Живой товар". В спектакле принимают участие заслуженные артисты России Е. Игумнова, В. Богданов, Е. Иванов и другие. Инсценировка создана Игорем Коняевым.

Трагикомедия расскажет об отношениях двух героев: замужней женщины и безответно влюбленного в нее романтичного юноши. В постановке автор пытается ответить на вопросы: можно ли купить любовь, сколько стоит счастье. История покажет "новую мораль" современности.

Спектакль идет 2 часа 40 минут с одним антрактом.