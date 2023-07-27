Спектакль "Житие FM"

Спектакль представят 12 ноября в ДК "Выборгский". Начало – в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

Для героинь спектакля живое общение становится испытанием: поводом для ссор, взаимных упреков и обид. Три поколения одной семьи – Алевтина Павловна, ее дочь Маша и внучка Даша – живут в виртуальном мире. Они не могут услышать друг друга сквозь информационный шум.

У каждой своя история боли, одиночества и поиска счастья. Алевтина еще молодая, она живет в провинциальном городе, преподает литературу и читает лекции в Zoom. Маша занимается саморазвитием и пытается сделать карьеру в Москве. Даша страдает от неразделенной первой любви и хочет стать популярной в TikTok. Все они ищут спасения.

