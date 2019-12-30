Спектакль "Женщина-змея"

В театре Комиссаржевской представят трагикомическую сказку по работе Карла Гоцци.

В театре имени Комиссаржевской покажут спектакль по произведению Карло Гоцци "Женщина-змея". Премьера постановки состоялась в конце мая 2019 года. Сюжет истории рассказывает о фее Керестани. Она влюбляется в смертного мужчину. Избранником волшебного существа стал царь Тифлис Фаррускада. За это преступление фея обращается змеей, но поцелуй суженного возвращает ей женский облик.

Произведение является трагикомической сказкой. Она соединяет в себе комедию дель-арте, фольклорные элементы с импровизацией, которая не противоречит основному действию пьесы.

Продолжительность спектакля - 3 часа. Идет с одним антрактом.