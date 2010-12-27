  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Женитьба Белугина"
Сегодня, 19:30
543
lesjasap

Спектакль "Женитьба Белугина"

0 0

В "Балтийском доме" пройдет спектакль "Женитьба Белугина".

На сцене театра-фестиваля "Балтийский дом" сыграют пьесу "Женитьба Белугина". Постановка создана на основе одноименного произведения Н. Островского и Н. Соловьева.

Продолжительность постановки: 2 часа 45 минут. Идет с одним антрактом.

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии