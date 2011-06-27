Спектакль "Женитьба" покажут 25 октября в Александринском театре. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

В спектакле по произведению Н. В. Гоголя режиссер В. Фокин раскрывает острый конфликт героя, стремящегося сохранить свой личностный мир с абсурдной действительностью. Эта действительность провоцирует выделывать невероятные трюки и участвовать в нелепых аттракционах.

Таким аттракционом выглядит история сватовства сразу шести женихов к купеческой дочке Агафье Тихоновне. Она даже во сне не находит избранника, обладающего всем комплексом человеческих достоинств.

Фото: пресс-служба Александринского театра