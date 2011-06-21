Спектакль "Женитьба"

Спектакль покажут 20 сентября в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

В постановке по произведению Н. В. Гоголя режиссер В. Фокин раскрывает острый конфликт героя, который стремится сохранить свой личностный мир с абсурдной действительностью. Эта действительность провоцирует человека выделывать самые невероятные трюки и участвовать в нелепых аттракционах.

Таковым аттракционом выглядит история сватовства сразу шести женихов к купеческой дочке Агафье Тихоновне. Она даже во сне не находит избранника, обладающего всем комплексом человеческих достоинств.

Фото: alexandrinsky.ru