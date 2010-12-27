В "Балтийском доме" пройдет спектакль "Женитьба Белугина".

На Малой сцене театра-фестиваля "Балтийский дом" сыграют пьесу "Женитьба Белугина". Постановка создана на основе одноименного произведения Н. Островского и Н. Соловьева.

Продолжительность постановки: 2 часа 45 минут. Идет с одним антрактом.