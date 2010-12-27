На Малой сцене театра-фестиваля "Балтийский дом" сыграют пьесу "Женитьба Белугина". Постановка создана на основе одноименного произведения Н. Островского и Н. Соловьева.
Продолжительность постановки: 2 часа 45 минут. Идет с одним антрактом.
В "Балтийском доме" пройдет спектакль "Женитьба Белугина".
На Малой сцене театра-фестиваля "Балтийский дом" сыграют пьесу "Женитьба Белугина". Постановка создана на основе одноименного произведения Н. Островского и Н. Соловьева.
Продолжительность постановки: 2 часа 45 минут. Идет с одним антрактом.