Женские истории о любви и судьбоносном предназначении покажут на сцене "Мастерской".

На сцене театра-студии "Мастерская" пройдет премьера сезона - спектакль "Жены". Пьеса расскажет истории женщин из жизни знаменитых русских писателей - Натальи Гончаровой, Анны Достоевской, Софьи Толстой, Елены Булгаковой, Ольги Книппер-Чеховой.

Автора постановки интересует вопрос: что было бы с ними, если бы в их жизни не встретились признанные гении? Основой повествования стали письма, тексты романы и рассказы классиков.

Продолжительность постановки: 1 час 40 минут. Идет без антракта на малой сцене.