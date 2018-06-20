Спектакль "Жаворонок"

В Молодежном театре на Фонтанке сыграют постановку по мотивам пьесы Жана Ануя.

В Молодежном театре на Фонтанке сыграют постановку "Жаворонок" про произведению французского драматурга Жана Ануя.

По сюжету деревенская пастушка неожиданно для себя осознает, что внутри нее находится голос Бога, который призывает ее вести за собой французский народ к освобождению страны. Этой девушкой из глубинки является Жанна д"Арк. Автор произведения вложил в него философские рассуждения о личности и предназначении человека, облачив постановку в трагифарсовую оболочку.

Продолжительность спектакля: 3,5 часа. Идет с двумя антрактами.