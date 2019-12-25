Спектакль "Загадочные вариации"

В Молодежном театре на Фонтанке покажут спектакль по произведению Эрик-Эмманюэля Шмитта.

Пьеса знакомит с творчеством автора Эрик-Эмманюэль Шмитта. Постановка соединяет в себя элементы психологической драмы и мелодрамы. История рассказывает о жизни нобелевского лауреата Абеля Знорко. На протяжении 15 лет писатель пишет письма в адрес бывшей возлюбленной. Однажды уединенный покой героя нарушает неожиданный визит молодого человека. Эрик Ларсен заставляет старика переосмыслить свои жизненные ценности и точку зрения на любовь.

Эрик-Эмманюэль Шмитт написал "Загадочные вариации" в 1996 году. Эта работа стала бенефисом артиста Алена Делона. В Петербурге главную роль отдали заслуженному артисту России Сергею Барковскому. Его коллегой по сцене стал Андрей Некрасов.

Исполняется в одном акте. Продолжительность: 2 часа.