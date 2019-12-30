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Спектакль "Я вернулся в мой город"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Я вернулся в мой город"

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Эта постановка посвящается Петербургу и его жителям.

Театр имени Комиссаржевской представит зрителям спектакль-концерт, который режиссер охарактеризовал как признание в любви к Петербургу. В пьесе прозвучат стихотворения великих русских классиков, а также музыка Высоцкого, Дольского, Окуджавы и других культовых личностей.

Артисты постараются донести до зрителей особенную атмосферу, которой проникнут город. Загадка влияет на формирование души жителя Петербурге. Как отмечал Иосиф Бродский, очень тяжело спутать человека, который вырос в Северной столице или хотя бы провел там молодость. 

Продолжительность спектакля: 2 часа. Идет на основной сцене


 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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