Спектакль "Я вернулся в мой город"

Эта постановка посвящается Петербургу и его жителям.

Театр имени Комиссаржевской представит зрителям спектакль-концерт, который режиссер охарактеризовал как признание в любви к Петербургу. В пьесе прозвучат стихотворения великих русских классиков, а также музыка Высоцкого, Дольского, Окуджавы и других культовых личностей.

Артисты постараются донести до зрителей особенную атмосферу, которой проникнут город. Загадка влияет на формирование души жителя Петербурге. Как отмечал Иосиф Бродский, очень тяжело спутать человека, который вырос в Северной столице или хотя бы провел там молодость.

Продолжительность спектакля: 2 часа. Идет на основной сцене



