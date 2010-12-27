В театре им. В.Ф.Комиссаржевской.

В театре им. В.Ф.Комиссаржевской покажут спектакль "Я вернулся в мой город...". На сцене прозвучат отрывки классических произведений и народные песни.

"Я вернулся в мой город..."- это объяснение в любви Петербургу.

В спектакле участвуют:

– народные артисты России Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, Иван Краско;

– заслуженные артисты России Татьяна Кузнецова, Наталья Орлова, Валентина Панина, Наталья Четверикова, Александр Большаков;

– артисты Елена Андреева, Ольга Арикова, Екатерина Карманова, Елизавета Нилова, Екатерина Панасюк, Варвара Репецкая, Светлана Слижикова, Ангелина Столярова, Елизавета Фалилеева, Игорь Андреев, Александр Анисимов, Богдан Гудыменко, Алексей Корольчук, Александр Макин, Родион Приходько, Егор Шмыга;

– музыканты заслуженный артист России Марк Бек, Артур Мкртчян, Анатолий Данилин, Сергей Мякотин, Сергей Булыгин.

Спектакль идет с одним антрактом.