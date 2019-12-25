Спектакль "Я боюсь любви"

Возрастное ограничение: 16+.

"Я боюсь, что влюблюсь, а ... не получится. А у меня больше нет сил на облом. У меня только на счастливую любовь силы есть", - говорит одна из героинь спектакля. А можно ли получить гарантии, что больше не будет больно, не будет разочарований и расставаний? Не превращает ли современного человека страх потерять любовь – в обделенную чувствами неживую марионетку?

На сцене появятся шесть актеров, которые разыграют перед зрителями встречи, признания, обманы и самообманы десятков разных мужчин и женщин. В этой истории каждый, как в зеркале, сможет найти черты нынешнего времени и самого себя.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru