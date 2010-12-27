Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по пьесе Тургенева "Месяц в деревне". По сюжету, в благочестивом семействе помещика Ислаева появляется молодой симпатичный домашний учитель, студент Алексей Николаевич Беляев. Он сразу же привлекает на себя внимание всех женщин имения: от юной служанки Кати и воспитанницы Верочки до хозяйки дома Натальи Петровны. В гостеприимном доме Ислаевых начинают бушевать страсти, которые разрушают спокойный и размеренный ритм жизни семьи.

Когда: 15 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12,Большая сцена.