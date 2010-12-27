Возрастное ограничение: 6+.

Музыкальный спектакль "Волшебное кольцо" поставлен по одноименному произведению Бориса Шергина. Это веселая и незамысловатая история о крестьянском сыне Ваньке, который спас змею Скарапею и отправился на поиски утерянного сокровища.

Артисты перескажут книгу живым, удивительно пластичным языком, который заключит в себе истинно народную мудрость. Но облечена эта мудрость, как водится, в юмор и самоиронию.

Когда: 10 марта в 12:00.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru