Неповторимые якутские традиции и легенды на современной сцене.

Якутский театр "Олонхо" привез в Петербург необычный спектакль "Воительница Джырыбына", полный традиций республики Саха.

Постановка погружает зрителя в неповторимое якутское пение "тойук", шаманские обряды и историю сражения девушки-богатырки со злыми духами.

Автор спектакля — режиссер и актриса Матрена Корнилова, которая старается сохранить древнее искусство олонхо в сегодняшнем дне. Постановщик верит, что люди живут между светлым и темным состояниями мира. И только от человека зависит, чему в этой середине он будет противостоять.

Внимание! Показ на якутском с русскими субтитрами.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: театр "На Литейном", Литейный пр., 51

Фото: theatreolympics2019.com