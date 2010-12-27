Якутский театр "Олонхо" привез в Петербург необычный спектакль "Воительница Джырыбына", полный традиций республики Саха.
Постановка погружает зрителя в неповторимое якутское пение "тойук", шаманские обряды и историю сражения девушки-богатырки со злыми духами.
Автор спектакля — режиссер и актриса Матрена Корнилова, которая старается сохранить древнее искусство олонхо в сегодняшнем дне. Постановщик верит, что люди живут между светлым и темным состояниями мира. И только от человека зависит, чему в этой середине он будет противостоять.
Внимание! Показ на якутском с русскими субтитрами.
Продолжительность: 1 час 40 минут
Адрес: театр "На Литейном", Литейный пр., 51
Фото: theatreolympics2019.com
Обсуждение ( 0 )