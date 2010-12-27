В Театре Комедии им. Н.П. Акимова.

В Театре Комедии им. Н.П. Акимова покажут спектакль "Влюблённые". Работа сценографа Э.Капелюша признана лучшей в сезоне 1997-98 гг.

В сюжете история девушки, которая влюбляется в молодого человека. И в один миг нарушается спокойствие в доме, где она живет вместе со своим дядей. Влюбленные то объединяются в страстном едином порыве, то ссорятся и ревнуют друг друга.

Режиссер з.д.и.России Т.С.Казакова.

Автор К.Гольдони: Актеры/Исполнители: з.а. РФ П.В.Исайкин, н.а.России, з.а.России В.Е.Никитенко, В.А.Куклин з.а.России А.Васильев, з.а.России Д.Лебедев, А.Матвеев, Л.Виролайнен и др.

Продолжительность 2 ч 15 мин.