Спектакль "Визит дамы"

В театре Комедии имени Акимова покажут постановку по произведению драматурга Фридриха Дюрренматта.

В театре Комедии имени Акимова пройдет постановка по пьесе Фридриха Дюрренматта "Визит Дамы". Главную роль исполнит народная артистка России Ирина Мазуркевич.

Сюжет расскажет об обыденной жизни одного европейского городка. Все меняется, когда в Гюллен приезжает мультимиллиардерша Клара Цаханесян. Женщина вернулась на родину, чтобы отомстить человеку, в которого была когда-то влюблена и из-за которого была изгнана из дома.

Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом. Начало постановки: 19 часов.