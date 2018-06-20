Спектакль "Вишневый сад" в МДТ — Театре Европы

Новую версию пьесы Чехова "Вишнёвый Сад" покажут в МДТ.

Вторая по счёту реализация бессмертного произведения на сцене МДТ станет как никогда близка к публике – в прямом смысле – оказавшись в зрительном зале, люди фактически перенесутся в дом Гаевых-Раневских, где все становятся гостями на похоронах прошлого главных героев.

Дата проведения: 15 апреля

Время: 19:00–22:00

Место: Малый драматический театр — Театр Европы

Адрес: ул. Рубинштейна, д. 18, рядом с метро "Достоевская"

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 3 часа

Актёры: Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Игорь Черневич, Станислав Никольский, Екатерина Тарасова, Олег Рязанцев, Татьяна Шестакова, Артур Козин, Надежда Некрасова, Сергей Курышев, Станислав Никольский

Режиссёр: Лев Додин