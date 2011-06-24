Спектакль "Вишневый сад"

На постановку петербуржцев приглашает Филармония для детей и молодежи. На сцене будут каркас дома и прозрачные стены. Вы познакомитесь с ирреальным миром, в котором все предметы быта окажутся случайными и заблудившимися.
Герои пьют чай, танцуют, принимают гостей и живут так, будто дом еще есть. Но он распадается и исчезает, как воспоминание. Продается имение, уходит в прошлое дворянская Россия, а хозяйка дома Раневская лишь печально улыбается.
Спектакль Юрия Томошевского расскажет о прощании с домом, землей и со старым миром.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
