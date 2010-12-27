Зрителям от 6 лет.

На сцене театра "Мастерская" п/р Г.Козлова покажут спектакль "Винни-Пух и все-все-все". Автор А.Милн, Б.Заходер.

Спектакль "Винни-Пух и все-все-все" - яркая постановка про знаменитого медвежонка и его компанию. Это сказка о дружбе, заботе и умении нести ответственность за тех, кто тебе верит, даже если ты всего лишь маленький мальчик.

Актеры/Исполнители: Д.Миков, Ф.Бызгу, Л.Цискадзе, К.Куца, М.Гаврилов, Г.Савчук, Н.Капралов, Ю.Вибе, Г.Голошвили, С.Висти и др.

Продолжительность 3 часа.