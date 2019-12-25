Небольшой театр Karlsson Haus ждет детей на кукольное представление.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября соответственно, в небольшом театре Karlsson Haus пройдет спектакль "Вероятно, чаепитие состоится".

Персонажи из знаменитой сказки "Алиса в Стране чудес" встретят юных гостей и рассадят их вокруг стола, а затем разыграют приключения главной героини.

Зрители не раз спасут Алису и помогут ей сдать королевский экзамен. Приходите! Мы вас ждем! Вероятно, чаепитие состоится! отмечают организаторы.

В 2012 спектакль получил две награды "Золотой маски" за работу режиссера и лучшую постановку в театре кукол.

Цена билета от 770 рублей.

Фото: karlssonhaus.ru