В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября соответственно, в небольшом театре Karlsson Haus пройдет спектакль "Вероятно, чаепитие состоится".
Персонажи из знаменитой сказки "Алиса в Стране чудес" встретят юных гостей и рассадят их вокруг стола, а затем разыграют приключения главной героини.
Зрители не раз спасут Алису и помогут ей сдать королевский экзамен. Приходите! Мы вас ждем! Вероятно, чаепитие состоится!
отмечают организаторы.
В 2012 спектакль получил две награды "Золотой маски" за работу режиссера и лучшую постановку в театре кукол.
Цена билета от 770 рублей.
Фото: karlssonhaus.ru
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