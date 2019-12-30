Молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль "Верная жена". Пьеса ставит сложный вопрос остывания чувств между супругами. Герои премьерной постановки будут решать, куда же делся первоначальный жар любви. А главное, почему на замену искренности приходят другие увлечения и измены. Главная героиня лирической комедии, красавица Констанс в исполнении Анны Геллер, придумает неожиданный и парадоксальный выход из этой классической ситуации.
Постановкой произведения британского автора занимался Семен Спивак.
Продолжительность: 2 часа 40 минут. Идет с одним антрактом.
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