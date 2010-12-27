В Молодежном театре на Фонтанке покажут постановку по мотивам произведения Сомерсета Моэма.

Молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль "Верная жена". Пьеса ставит сложный вопрос остывания чувств между супругами. Герои премьерной постановки будут решать, куда же делся первоначальный жар любви. А главное, почему на замену искренности приходят другие увлечения и измены. Главная героиня лирической комедии, красавица Констанс в исполнении Анны Геллер, придумает неожиданный и парадоксальный выход из этой классической ситуации.

Постановкой произведения британского автора занимался Семен Спивак.

Продолжительность: 2 часа 40 минут. Идет с одним антрактом.