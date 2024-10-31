Спектакль "Варшавская мелодия"

Спектакль покажут 24 июня в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету спектакля в послевоенной Москве начинают отношения студентка консерватории Гелена и прошедший боевые действия Виктор. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, они влюбляются друг в друга.

История любви молодых людей, которая началась в 1946 году, растянется на 20 лет. На пути к счастью встанут государство и личные амбиции.

"Главное – это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком… И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться," – отметил советский драматург и автор Леонид Зорин.

Фото: пресс-служба театрального агентства "Антракт"