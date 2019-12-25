Спектакль "В осколках собственного счастья"

Задушевная постановка по произведениям сатирика Михаила Жванецкого, спектакль поставил Григорий Дитятковский.
Это размышление о сегодняшнем дне, людях, с которыми мы живем, наших оценках страны и своего места в ней. Это размышление о главном для каждого из нас, о совести, чести, честности, скромности, о жизни в эпоху невежества и безграмотности.
Спектакль идет 3 ч.20 мин. с антрактом.
Цена билета: от 300 рублей
Место: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19
Фото: teatrvfk.ru
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