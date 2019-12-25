Спектакль "В осколках собственного счастья"

Задушевная постановка по произведениям Жванецкого.

Задушевная постановка по произведениям сатирика Михаила Жванецкого, спектакль поставил Григорий Дитятковский.

Это размышление о сегодняшнем дне, людях, с которыми мы живем, наших оценках страны и своего места в ней. Это размышление о главном для каждого из нас, о совести, чести, честности, скромности, о жизни в эпоху невежества и безграмотности.

Спектакль идет 3 ч.20 мин. с антрактом.

Цена билета: от 300 рублей

Место: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: teatrvfk.ru