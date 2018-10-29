Спектакль "В одном департаменте..." в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской

Спектакль создавали по мотивам произведений Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Шинель".

В Петербурге покажут спектакль, поднимающий тему гоголевского маленького человека. Постановку создавали по мотивам произведений Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Шинель".

Спектакль предлагает рассмотреть этого человека поподробнее. Акакий Акакиевич, потерявший свою шинель, и Аксентий Иванович, однажды решивший вести дневник, действительно служили в одном департаменте "переписывателями бумаг".

Спектакль пройдет 18 марта в 19:30 в Драматическом театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Фото: KudaGo