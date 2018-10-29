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Спектакль "В одном департаменте..." в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской
Сегодня, 19:30
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TretyakovaS

Спектакль "В одном департаменте..." в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской

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Спектакль создавали по мотивам произведений Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Шинель".

В Петербурге покажут спектакль, поднимающий тему гоголевского маленького человека. Постановку создавали по мотивам произведений Гоголя "Записки сумасшедшего" и "Шинель". 

Спектакль предлагает рассмотреть этого человека поподробнее. Акакий Акакиевич, потерявший свою шинель, и Аксентий Иванович, однажды решивший вести дневник, действительно служили в одном департаменте "переписывателями бумаг".

Спектакль пройдет 18 марта в 19:30 в Драматическом театр имени В. Ф. Комиссаржевской. 

Фото: KudaGo 

Теги: куда сходить в петербурге
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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