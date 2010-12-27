Спектакль "В одном департаменте"

На малой сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской сыграют постановку по повестям Н. Гоголя "В одном департаменте". Спектакль создан по мотивам двух петербургских историй: "Шинели" и "Записок сумасшедшего".
Режиссер превратил повествование писателя в диалогический текст, который исполняют актеры. Артисты проводят параллель между чиновниками и титулярными советниками того времени. Люди разных слоев населения вынуждены на некоторое время существовать в одной квартире.
Продолжительность: 2 часа 20 минут без антракта.
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