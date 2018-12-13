Спектакль "В одном департаменте"

На малой сцене Комиссаржевки покажут постановку по повестям Гоголя.

На малой сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской сыграют постановку по повестям Н. Гоголя "В одном департаменте". Спектакль создан по мотивам двух петербургских историй: "Шинели" и "Записок сумасшедшего".

Режиссер превратил повествование писателя в диалогический текст, который исполняют актеры. Артисты проводят параллель между чиновниками и титулярными советниками того времени. Люди разных слоев населения вынуждены на некоторое время существовать в одной квартире.

Продолжительность: 2 часа 20 минут без антракта.