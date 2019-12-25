Спектакль "В этом милом старом доме"

Постановка по пьесе драматурга Алексея Арбузова.

Вдохновляющей пьесой для этой постановки стало произведение драматурга Алексея Арбузова. В театре имени Ленсовета его считают родным автором и поставили по его пьесам множество спектаклей.

"В этом милом старом доме" поставили специально к 70-летию одного из "ленсоветовцев", народного артиста России Михаила Боярского. Герои пьесы – это три поколения людей со сложными судьбами и характерами, одни и те же проблемы проносятся сквозь эпохи. Люди все так же любят и ненавидят ищут свой путь, страдают. В центре сюжета любовный треугольник, обрисованный режиссером в водевильном формате: две женщины, приехавшие, как оказалось, к одному и тому же мужчине...

Цена билета: от 3000 рублей

Место: театр им. Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: театр им. Ленсовета