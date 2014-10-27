Спектакль "Утиная охота"

Спектакль представят 5 августа в театре "Мастерская". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Утиная охота" – третье обращение Григория Козлова к драматургии Александра Вампилова. Это история об одиночестве и потерянности в жизни. Персонажи пьесы разучились работать, дружить, любить, отдыхать и ругаться.

Зилов – советский Гамлет, нерешительный герой, который совсем одинок даже в кругу друзей. Утиная охота для него – недостижимая цель. Но удовольствие мужчине доставляет не сам процесс охоты, не результат его, а атмосфера: он мечтает увидеть предрассветный туман на реке. В день поездки начался сильный ливень, отнявший последнюю попытку вернуться к жизни. Погода все испортила: охота не состоится, круг не разомкнется.

Фото: пресс-служба театра "Мастерская"