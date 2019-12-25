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Спектакль "Утиная охота"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Утиная охота"

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Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер Роман Кочержевский поставил спектакль "Утиная охота" по одноименной пьесе Александра Вампилова. Ставшее классикой произведение показывает серые  будни советского человека, для которого попытка вырваться из обыденности превращается в похмельную фантазию с воспоминаниями и распутыванием сложного клубка взаимоотношений.

Длительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: спектакль, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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