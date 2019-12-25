Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер Роман Кочержевский поставил спектакль "Утиная охота" по одноименной пьесе Александра Вампилова. Ставшее классикой произведение показывает серые будни советского человека, для которого попытка вырваться из обыденности превращается в похмельную фантазию с воспоминаниями и распутыванием сложного клубка взаимоотношений.

Длительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru