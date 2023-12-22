Спектакль "Училка из будущего"

Постановку покажут 12 мая в театре "Комедианты". Начало в 12:00. Для зрителей старше 12 лет.

Давайте представим, что в будущем детям не придется ходить в школу. Теперь учителя будут приходить к ребятам домой, и не просто учителя, а индивидуальные роботы, в которых заложена информация обо всем на свете. А живые педагоги стали просто никому не нужны.

"Списанная" учительница Нэнси Аллен под видом домашнего обучающего робота устраивается в семью маленького Марка. Как же будут складываться отношения живого "робота" и юного представителя века высоких технологий? Может ли робот заменить живого человека? Чего же не хватает детям будущего?

Фото: komedianty.com