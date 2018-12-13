Спектакль "Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце"

В Северной столице покажут вторую часть сказки-антиутопии Андрея Могучего по мотивам сюжетов Юрия Олеши.

Продолжение сказки-антиутопии режиссера Андрея Могучего по мотивам сюжетов Юрия Олеши покажут в Северной столице.

По сюжету ученый Гаспар Арнери, много лет исполнявший заказы правительства, впервые за долгие годы выходит из своего укрытия из-за начавшегося в городе восстания. Жители бунтуют против сил зла "Т-3", ученый знакомится с революционерами и присоединяется к восстанию.

Спектакль предназначен не только для подростков, но и для взрослых.

Сказку-антиутопию покажут БДТ имени Г. А. Товстоногова, который располагается на набережной Фонтанки, д. 65.

Фото: KudaGo