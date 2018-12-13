Спектакль "Три толстяка. Эпизод 1. Восстание"

В Петербурге покажут современную сказку-антиутопию режиссера Андрея Могучего.

В Северной столице в БДТ имени Г. А. Товстоногова покажут современную сказку-антиутопию режиссера Андрея Могучего. Спектакль - интерпритация сказки Юрия Олеши.

В центре сюжета история ученого Гаспара Арнери, который живет в мире, где проводятся научные эксперименты. Один из таких экспериментов обернулся проникновением в мир темной космической энергией "Три толстяка", или "Т-3", порадившей хаос на Земле. Ученому предстоит отыскать в окружающей разрухе шанс на возрождение человеческой цивилизации и победить энергию "Т-3".

Спектакль покажут в БДТ имени Г. А. Товстоногова, который находится на набережной Фонтанки, д. 65.

Фото: KudaGo