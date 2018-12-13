Спектакль "Третий выбор"

На сцене Александринского театра сыграют "Третий выбор" по мотивам пьесы Толстого "Живой труп".

В Александринке зрители увидят постановку "Третий выбор", Это вторая редакция спектакля Валерия Фокина, созданная по мотивам произведения Льва Толстого "Живой труп".

История рассказывает об устройстве общества, его лживости и пороках. Некоторые персонажи сознательно уходят из этого замкнутого мира, не принимая условий жестокой игры. Другие же намеренно остаются, соглашаясь с необходимостью поступать так, как все.

До Фокина на сцене данного театра пьеса ставилась Мейерхольдом и Загаровым в 1911 году, а также Даусоном и Кожичем в 1950-ом. В разные периоды главную роль исполняли такие артисты как Николай Симонов, Петр Самойлов и Илларион Певцов.

Продолжительность: 2 часа. Идет без антракта.