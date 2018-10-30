Спектакль "Требуется старый клоун"

По пьесе Матея Вишнека в постановке главного режиссёра театра Сергея Морозова на сцене театра на Литейном.

Три клоуна, три жизни, три судьбы. И одна мечта. Мечта знаменитого трио о возвращении в цирк. Фантазии о талантливых номерах и нескончаемых аплодисментах. Манящий свет прожекторов и незабываемый запах арены. Вечные розыгрыши и бесконечная игра друг с другом. Всё, что заставляло их жить. Всё, что заставляет их жить и сейчас. Всё, что дает им силы верить и любить профессию и свой единственный, когда-то выбранный, путь.

Начало спектакля: 19.00. Продолжительность: 2 часа 15 минут, с одним антрактом.