Спектакль "Том Сойер"

"Том Сойер", знаменитейший роман Марка Твена, помимо увлекательного сюжета замечателен тем, что интересен и взрослым, и детям. Обладая таким бесценным качеством, произведение, поставленное на сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева, придется по душе как юным зрителям, так и их родителям.
Любого современного подростка привлечет световое оформление сцены. Создатели спектакля использовали самые современные цифровые технологии: анимированные видео-проекции делают постановку похожей на захватывающий, мистический 3D-фильм.
Режиссер и автор инсценировки – Екатерина Максимова. Художник – Сергей Лавор. Режиссер видео-монтажа – Тимофей Мокиенко. Композитор – Василий Тонковидов.
Возрастное ограничение: 10+.
Продолжительность: 2 часа.
Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.
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