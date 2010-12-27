Спектакль "Том Сойер"

Спектакль по одноименному роману Марка Твена.

"Том Сойер", знаменитейший роман Марка Твена, помимо увлекательного сюжета замечателен тем, что интересен и взрослым, и детям. Обладая таким бесценным качеством, произведение, поставленное на сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева, придется по душе как юным зрителям, так и их родителям.

Любого современного подростка привлечет световое оформление сцены. Создатели спектакля использовали самые современные цифровые технологии: анимированные видео-проекции делают постановку похожей на захватывающий, мистический 3D-фильм.

Режиссер и автор инсценировки – Екатерина Максимова. Художник – Сергей Лавор. Режиссер видео-монтажа – Тимофей Мокиенко. Композитор – Василий Тонковидов.

Возрастное ограничение: 10+.

Продолжительность: 2 часа.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.