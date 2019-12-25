Спектакль "Толстого нет"

Трагикомедия на основе воспоминаний современников Льва Толстого в "Приюте комедианта".

На сцене "Приюта комедианта" состоится трагикомедийная постановка "Толстого нет". Основой произведения стали документальные воспоминания современников русского писателя Льва Толстого, а также его родственников и близких людей.

События постановки разворачиваются в 1910 году на Ясной поляне. Режиссер исследует взаимоотношение супруги Льва Толстого с детьми. Главной героиней спектакля становится не сам писатель, а его жена Софья Андреевна. Зрителям предстоит ответить на вопрос, кем же она была: ангелом или дьяволом.

Продолжительность спектакля: 2 часа 40 минут. Идет с одним антрактом.