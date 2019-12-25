Спектакль "Театр"

Постановка о закулисной жизни актеров и кухне самого театра.

Спектакль о театре, закулисной кухне и жизни изнутри театра и актеров. Все, что интересует зрителей. Ироничная история умной блестящей актрисы, переживающей кризис средних лет рядом с молодым корыстолюбцем. Даже любовь и страсть для актрисы становятся очередной тренировкой по актерскому мастерству. В итоге женщина признает, что главный ее роман на всю жизнь - это сам театр.

Спектакль длится три часа с антрактом. На сцену выйдут заслуженные артисты Татьяна Кузнецова, Евгений Иванов, Наталья Орлова, Татьяна Самарина.

Цена: от 300 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: театр имени Комиссаржевской