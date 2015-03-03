Спектакль "Танцуй со мной"

Спектакль представят 14 ноября в ДК "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Вы познакомитесь с историей из жизни Мужчины и Женщины. При этом действие может происходить где угодно, когда угодно и в какой угодно стране, а время действия одно – современность.

Героиня записалась в танцевальный клуб, Он пришел туда же. Их поставили в пару, и Она даже понравилась Ему. Но Он исчезает без объяснений, и вот Она стоит у Его квартиры и требовательно звонит. Откроет ли Он дверь?

Эта пьеса полна ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия.

Фото: пресс-служба ГК "Театр Дом"