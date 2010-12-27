Театр БУФФ представит на своей сцене спектакль "Свадьба Кречинского".

Это история о мужчине, который жаждет удачной женитьбы. Кречинский хочет найти богатую невесту, чтобы обеспечить себе безбедное и не обременяющее существование. В центре сюжета появляется еще один гражданин - товарищ Кречинского, такой же обаятельный и такой же проходимец...

Режиссер-постановщик: н.а. России И.Штокбант

Художник: А.Уланов

Композитор: Л.Иновлоцкий

В спектакле принимают участие: з.а. России Е.Александров, з.а. России М.Трясоруков, з.а. России А.Соловьев, з.а. России В.Смилянец, з.а. России Н.Бобровничая, з.а. России Е.Зубович, Ю.Игнатьева, В.Бурлаков, И.Растеряев, Е.Березкин, М.Бондарук, А.Травин.