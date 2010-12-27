Спектакль "Судьба в подарок"

Возрастное ограничение: 0+.

Планы — это размеренность и стабильность. Здесь нет места ярким событиям и незабываемым впечатлениям. Как показывает опыт, все самое интересное и счастливое происходит неожиданно. Именно так решили возлюбленные из спектакля "Судьба в подарок". На волне пылкой любви и страсти молодая пара, вдохновившись теорией Шрёдингера, решается на эксперимент. И теперь только одно: либо их отношения укрепятся, либо навсегда рухнут, разбив сердце в дребезги.

В ролях: Елена Проклова, Евгений Сидихин, Денис Шведов, Карина Разумовская

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com