Спектакль "Страшно-смешные истории"

Светлое, смешное, доброе и современное представление для детей.

"Страшно-смешные истории" — это один день детства, наполненный небывалыми рассказами, событиями, персонажами, которые живут только по законам, установленным детским воображением в интерпретации классиков детской литературы.

Светлое, смешное, доброе и современное представление для детей и их родителей, где в интересной, игровой, запоминающейся, яркой форме взрослые актёры рассказывают истории, придуманные замечательными авторами, которые любили шутить, сочинять и развлекать детей..

Начало: 12:00

Место: Театр на Литейном

Цена: 400-600 рублей