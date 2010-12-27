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Спектакль "Страшно-смешные истории"
Сегодня, 12:00
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Rybka123
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Спектакль "Страшно-смешные истории"

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Светлое, смешное, доброе и современное представление для детей.

"Страшно-смешные истории" — это один день детства, наполненный небывалыми рассказами, событиями, персонажами, которые живут только по законам, установленным детским воображением в интерпретации классиков детской литературы.

Светлое, смешное, доброе и современное представление для детей и их родителей, где в интересной, игровой, запоминающейся, яркой форме взрослые актёры рассказывают истории, придуманные замечательными авторами, которые любили шутить, сочинять и развлекать детей..

Начало: 12:00
Место: Театр на Литейном
Цена: 400-600 рублей 

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Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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