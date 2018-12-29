Молодежный театр на Фонтанке сможет удивить самого взыскательного зрителя.

Театр Дождей представляет увлекательный спектакль "Странная миссис Сэвидж", повествующий о жизни одной пожилой вдовы. Когда-то эту роль исполнила блистательная Фаина Раневская, а сам спектакль имел ошеломительный успех у публики. Новая версия постановки и сейчас волнует сердца зрителей.

Сейчас пьеса представляет собой комедийную постановку, в которой присутствуют детективные моменты. История заставит зрителя поразмышлять о том, что означает сумасшествие, где заканчивается рассудок и почему в современном мире желание помочь рассматривают как безумство.

Продолжительность: 2 часа 40 минут. Идет с одним антрактом.