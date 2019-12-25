Спектакль "Старомодная комедия"

В "Приюте комедианта" поставили спектакль по произведению Арбузова.

На петербургской сцене покажут пьесу классика советской драматургии Алексея Арбузова. История рассказывает о любви двух немолодых людей. По сюжету работница цирка по имени Лидия Жербер приезжает в рижский санаторий. Она обладает своеобразным характером. Например, любит по ночам читать стихи своим соседкам или встречает рассвет вместе с песней. Остудить пыл странной гостьи пытается главный врач Родион Николаевич. В один прекрасный день он осознает, что не испытывает к женщине раздражения, а скорее симпатию.

Продолжительность спектакля: 3 часа 20 минут. Идет с одним антрактом.



