Спектакль "Сплошные неприятности"

Постановка создана по произведению американских авторов Мака Химена и Айры Левина "Трудно быть сержантом".

В Театре Комедии имени Акимова представят зрителям постановку о настоящей мужской дружбе. Два молодых новобранца - Уилл и Бен постоянно попадают в приключении. Один из них - умник-интеллигент, второй - "богатырь" с наивной и чистой душой. Иногда их история - трогательная, иногда - смешная. Несмотря на различия, молодых людей связывает искреннее чувства товарищества. Вместе они противостоят тоталитаризму и насилию.

В спектакле звучат джазовые композиции, а также зонги, которые были созданы петербургским бардом специально для пьесы.

Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.