Спектакль "Сон в белую ночь"

В театре "На Литейном" покажут постановку "Сон в белую ночь", созданную по мотивам пьесы Алексея Яковлева "Островитянин". Спектакль стал дебютной работой режиссера Александра Рязанцева.
Сюжет расскажет историю двух женщин и двух мужчин. Они будут спорить о таланте человека, поиске себя в этом мире, смысле жизни и выборе.
Автор: Алексей Яковлев
Режиссёр-постановщик - заслуженный артист России Александр Рязанцев
Сценография и костюмы - Мария Рыкова
Художник по свету - Александр Рязанцев
Музыкальное оформление - Андрей Телятников
Постановка идет с одним антрактом.
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