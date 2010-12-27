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Спектакль "Сон в белую ночь"
Сегодня, 19:00
560
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Сон в белую ночь"

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В Театре "На Литейном" покажут спектакль "Сон в белую ночь".

В театре "На Литейном" покажут постановку "Сон в белую ночь", созданную по мотивам пьесы Алексея Яковлева "Островитянин". Спектакль стал дебютной работой режиссера Александра Рязанцева.

Сюжет расскажет историю двух женщин и двух мужчин. Они будут спорить о таланте человека, поиске себя в этом мире, смысле жизни и выборе.

Автор: Алексей Яковлев

Режиссёр-постановщик - заслуженный артист России Александр Рязанцев
Сценография и костюмы - Мария Рыкова
Художник по свету - Александр Рязанцев
Музыкальное оформление - Андрей Телятников

Постановка идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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