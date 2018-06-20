Спектакль "Смотритель фасадов"

Шоу-пространство "Ленинград Центр" представляет камерный спектакль по мотивам повести писателя Сергея Довлатова "Филиал".

В постановке всего два героя: мужчина и женщина. Он - эмигрант, переехавший из Ленинграда в Лос-Анджелес. Она — его первая любовь, которую он не видел пятнадцать лет. И вот они неожиданно встретились в каменных джунглях большого американского мегаполиса. Зрители вместе героями побывают в обоих городах и станут очевидцами развития одновременно забавной и грустной истории. Спектакль будет сопровождать джазовый саундтрек, который соединит советские 60-е и американские 80-е годы.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 16+

Возрастное ограничение: 1500 рублей

Фото: kudago