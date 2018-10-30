Спектакль "Смешанные чувства"

Возрастное ограничение: 16+.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан играют в этой пьесе влюбленных. Еще совсем недавно у героев пьесы была замечательная компания, их связывает 30 лет дружбы семьями. Но теперь он-вдовец, а она вдова. Она потеряла любимого мужа и лучшую подругу. Он — единственного друга и преданную жену. Она хочет жить только памятью о былом. А он пытается доказать, что для них еще возможно общее будущее.

Автор: Ричард Баэр

Режиссёр: О.Леваков

Актеры: н.а.России М.Боярский, н.а.России Л.Луппиан, А.Солоненко/ В.Цурило, Р.Кочержевский/ Р.Баранов

Когда: 11 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.